Вакцинация от опасных инфекций должна быть за счет государства, потому что так дешевле для государства

Вакцинация – за счет государства.

Испанский грипп в начале XX века (до 50 млн умерших), азиатский грипп конца 50-х годов (до 1 млн умерших), гонконгский грипп конца 60-х (до 4 млн умерших), свиной грипп конца нулевых (до полумиллиона умерших) COVID-19 (на сегодня уже до 1,5 млн умерших).

Инфекции всегда будут рядом с человечеством. Глобализация, урбанизация и современный социальный уклад делают инфекции особенно опасными.

Сегодня депутаты будут голосовать за законопроект №4142 "О системе общественного здоровья".

Пандемия COBVID-19 является напоминанием нам, что на самом деле общественное здоровье – это компонент национальной безопасности. А угрозы общественному здоровью могут быть сопоставимы c военными угрозами. Именно так государство должно смотреть на защиту общественного здоровья.

Сколько бы государство ни инвестировало в общественное здоровье, не делать это будет еще дороже.

А еще я убеждена, что вакцинация от опасных инфекций должна быть за счет государства, потому что так, в конце концов, дешевле для государства.

Источник: Ірина Верещук / Facebook