ГОРДОН
 
 
Ирина Верещук
Ирина Верещук

Народный депутат от "Слуги народа".


все материалы автора

Вакцинация от опасных инфекций должна быть за счет государства, потому что так дешевле для государства

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Вакцинация – за счет государства.

Испанский грипп в начале XX века (до 50 млн умерших), азиатский грипп конца 50-х годов (до 1 млн умерших), гонконгский грипп конца 60-х (до 4 млн умерших), свиной грипп конца нулевых (до полумиллиона умерших) COVID-19 (на сегодня уже до 1,5 млн умерших).

Инфекции всегда будут рядом с человечеством. Глобализация, урбанизация и современный социальный уклад делают инфекции особенно опасными.

Сегодня депутаты будут голосовать за законопроект №4142 "О системе общественного здоровья".

Пандемия COBVID-19 является напоминанием нам, что на самом деле общественное здоровье – это компонент национальной безопасности. А угрозы общественному здоровью могут быть сопоставимы c военными угрозами. Именно так государство должно смотреть на защиту общественного здоровья.

Сколько бы государство ни инвестировало в общественное здоровье, не делать это будет еще дороже.

А еще я убеждена, что вакцинация от опасных инфекций должна быть за счет государства, потому что так, в конце концов, дешевле для государства.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Теги: здоровье, вакцинация, Ирина Верещук, законопроект, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов
  Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов G
Дмитрий ГОРДОН
"Я все еще здесь, как и сильная Украина". Что известно о будущем спикере Белого дома Джен Псаки и почему ее не любят российские СМИ
"Я все еще здесь, как и сильная Украина". Что известно о будущем спикере Белого дома Джен Псаки и почему ее не любят российские СМИ G
Елена КРАВЧЕНКО
"Дочка реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное
"Дочка – реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
83-летняя Кадочникова рассказала, почему отказывается играть "возрастных теток"
83-летняя Кадочникова рассказала, почему отказывается играть "возрастных теток"
"Кабанчиком был". Лидер "БеZ Обмежень" Танчинец удивил поклонников, показав фото до и после похудения
"Кабанчиком был". Лидер "БеZ Обмежень" Танчинец удивил поклонников, показав фото до и после похудения
50-летняя Мэрайя Кэри снялась для Elle
50-летняя Мэрайя Кэри снялась для Elle
Организаторы премии "Оскар" рассказали, как пройдет церемония в 2021 году
Организаторы премии "Оскар" рассказали, как пройдет церемония в 2021 году
Победительница "Танцев со звездами" рассказала, чем планирует заняться после завершения проекта
Победительница "Танцев со звездами" рассказала, чем планирует заняться после завершения проекта
"Похожа на Пугачеву в юности". Maruv предстала в новом образе
"Похожа на Пугачеву в юности". Maruv предстала в новом образе
Jerry Heil стала певицей года по версии украинского Cosmopolitan
Jerry Heil стала певицей года по версии украинского Cosmopolitan
"Можно и подавиться". Фреймут назвала пожелание "Приятного аппетита!" отголосками СССР
"Можно и подавиться". Фреймут назвала пожелание "Приятного аппетита!" отголосками СССР
Исполнитель роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" умер от COVID-19
Исполнитель роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" умер от COVID-19
"Рука вокруг шеи", "Его позиция агрессивна". Фото Спирс с бойфрендом взволновало ее фанов
"Рука вокруг шеи", "Его позиция агрессивна". Фото Спирс с бойфрендом взволновало ее фанов
Супруга Решетника побаивается возвращаться домой из роддома
Супруга Решетника побаивается возвращаться домой из роддома
Волочкова засветила грудь в прозрачном платье
Волочкова засветила грудь в прозрачном платье
Андре Тан: У женщин не хватает времени на любовные отношения
Андре Тан: У женщин не хватает времени на любовные отношения
Звезда "Джуно" Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина
Звезда "Джуно" Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина
Alyosha показала прогулку с детьми в первый зимний день
Alyosha показала прогулку с детьми в первый зимний день
"Украиночка жена и казацкая фамилия". Потап ответил на критику дуэта с Бузовой
"Украиночка жена и казацкая фамилия". Потап ответил на критику дуэта с Бузовой
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS