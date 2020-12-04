Вакцинация против коронавируса и протесты против кассовых аппаратов. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
4 декабря в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В программе обсудят вакцинацию от коронавируса и протесты предпринимателей против кассовых аппаратов. Гостями студии станут министр здравоохранения Максим Степанов, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, глава движения "SaveФОП" Сергей Доротич и другие.
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