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Видео: Shuster online / YouTube

Вакцинация против коронавируса и протесты против кассовых аппаратов. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

4 декабря в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В программе обсудят вакцинацию от коронавируса и протесты предпринимателей против кассовых аппаратов. Гостями студии станут министр здравоохранения Максим Степанов, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, глава движения "SaveФОП" Сергей Доротич и другие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Теги: Савик Шустер, Ксения Ляпина, Алексей Гончаренко, вакцинация, Антон Геращенко, карантин, Михаил Радуцкий, Дмитрий Наталуха, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, Михаил Фаворов
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