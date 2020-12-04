Чем украинцев будут вакцинировать от COVID-19? 4 декабря в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

4 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят, какие именно вакцины от коронавируса будут использоваться в Украине.

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 4 декабря обсудят вакцинирование от коронавируса в Украине и акции протеста украинских предпринимателей. Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

Гостями студии станут:

министр здравоохранения Украины Максим Степанов;

народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий;

руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог Андрей Александрин;

биолог-генетик Александр Коляда;

заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета Наталья Виноград;

основатель общественной организации "Ліки контроль" Наталья Гуран;

международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов;

заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко;

заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Олейников;

народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха;

народный депутат от "Европейской солидарности", член парламентского комитета по вопросам бюджета Алексей Гончаренко;

президент Украинской ассоциации производителей Александр Громыко;

генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий Юрий Пероганич;

глава движения "SaveФОП" Сергей Доротич;

соорганизатор движения "SaveФОП" Ксения Ляпина.

ВИДЕО Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.