Чем украинцев будут вакцинировать от COVID-19? 4 декабря в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 4 декабря обсудят вакцинирование от коронавируса в Украине и акции протеста украинских предпринимателей. Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.
Гостями студии станут:
- министр здравоохранения Украины Максим Степанов;
- народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий;
- руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог Андрей Александрин;
- биолог-генетик Александр Коляда;
- заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета Наталья Виноград;
- основатель общественной организации "Ліки контроль" Наталья Гуран;
- международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов;
- заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко;
- заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Олейников;
- народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха;
- народный депутат от "Европейской солидарности", член парламентского комитета по вопросам бюджета Алексей Гончаренко;
- президент Украинской ассоциации производителей Александр Громыко;
- генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий Юрий Пероганич;
- глава движения "SaveФОП" Сергей Доротич;
- соорганизатор движения "SaveФОП" Ксения Ляпина.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.