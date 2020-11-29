Яценюк призвал украинскую власть показать "хотя бы перепелиные яйца". Видео
27 ноября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк раскритиковал власть за неопределенность задач, которые стоят перед государством. Эпизод размещен на YouTube-канале программы. "Власть должна иметь, извините, яйца. Если у вас нет страусиных яиц, хоть перепелиные вы можете показать или нет?" – заявил Яценюк. Он призвал украинскую власть дать стране "четкий план" дальнейших действий.
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