Украине, Молдове и Грузии нужна дорожная карта для вхождения в ЕС и НАТО – Яценюк

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что Украина, Молдова и Грузия своим вхождением в Европейский союз создадут "пояс свободы" в Европе.

Яценюк: Главный фокус высокой миссии с целью расширения ЕС должен быть на Украине, Молдове и Грузии Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Для Запада критически важно, чтобы Молдова, Украина и Грузия были частью Европейского Союза и НАТО. Такое заявлеие в ходе дискуссии на Киевском форуме по безопасности, который транслировали в YouTube, выразил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Нам нужен план действий и дорожная карта. Это будет непростой путь, но нам надо достичь цели – создать "пояс демократий", "пояс свободы" в Европе, расширить Европу и сделать Украину, Молдову и Грузию членами ЕС", – сказал экс-премьер.

Он напомнил, что несколько месяцев назад в своей статье для Financial Times обратился к ЕС и США создать миссию высокого уровня с целью расширения Европы.

"Главный фокус этой миссии должен быть на Украине, Молдове и Грузии. Могут ли Украина, Молдова и Грузия стать членами Европейского Союза и НАТО? И ответ должен быть, несомненно, положительный", – отметил Яценюк.

Он подчеркнул важность поддержки Беларуси, которую по его словам, пытается контролировать президент РФ Владимир Путин.

"ЕС и США должны поддержать борьбу за свободу в Беларуси", – сказал экс-премьер.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

В декабре 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

5 февраля 2020 года Кабинет Министров одобрил годовую национальную программу "Украина – НАТО" нового качества.

Киев хочет, чтобы в стратегическую концепцию НАТО-2030 вошел вопрос членства Украины в Альянсе; эта концепция будет определять будущее НАТО на следующие 10 лет, рассказала вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде", обнародованном 21 октября.