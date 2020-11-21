Яценюк подаст заявление в ГБР о государственной измене, совершенной нардепами от ОПЗЖ

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" выполняют волю президента страны-агрессора Владимира Путина.

Яценюк: Депутаты от ОПЗЖ, которые подписывали заявление в ГБР, пытаются снять гособвинения с Януковича Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк собирается подать заявление в Госбюро расследований о государственной измене, совершенной народными депутатами Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Об этом Яценюк заявил в эфире "Радио НВ", видео опубликовано в Facebook экс-премьера.

"Депутаты используют свой статус, чтобы продвигать интересы [президента России Владимира] Путина на территории Украины", – сказал он.

По словам Яценюка, лидер фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук и его соратники нарушили законодательство Украины, в котором сказано, что Революция достоинства была борьбой украинского народа за свободу и независимость.

"Считаю, что депутаты от ОПЗЖ, которые подписывали заявление в ГБР, пытаются снять гособвинения с бывшего президента Украины Виктора Януковича, который уже осужден за госизмену на 13 лет. Таким образом они пытаются переложить ответственность с Януковича на людей, которые защищали Украину. А это обвинение заведомо невиновных лиц", – отметил Яценюк.

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина заявила, что ГБР вызвало на допросы лидеров Евромайдана по делу о государственном перевороте. По ее словам, на допрос вызывают бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-нардепа Татьяну Черновол. Кошкина отметила, что это только часть фамилий тех, кого вызвали.

Турчинов, Кличко и Черновол подтвердили информацию, что получили повестки на допрос в ГБР.

Парубий сообщил, что получил повестку, в которой идет речь о событиях на Майдане 2013–2014 годов, но он "не помнит", чтобы там говорилось о "госперевороте". Экс-спикер должен был пойти на допрос 23 ноября, но его перенесли. Парубий сегодня проинформировал, что заболел коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию.