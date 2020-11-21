ГОРДОН
 
 
Евромайдан

Яценюк подаст заявление в ГБР о государственной измене, совершенной нардепами от ОПЗЖ

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" выполняют волю президента страны-агрессора Владимира Путина.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яценюк: Депутаты от ОПЗЖ, которые подписывали заявление в ГБР, пытаются снять гособвинения с Януковича
Яценюк: Депутаты от ОПЗЖ, которые подписывали заявление в ГБР, пытаются снять гособвинения с Януковича
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк собирается подать заявление в Госбюро расследований о государственной измене, совершенной народными депутатами Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Об этом Яценюк заявил в эфире "Радио НВ", видео опубликовано в Facebook экс-премьера. 

"Депутаты используют свой статус, чтобы продвигать интересы [президента России Владимира] Путина на территории Украины", – сказал он.

По словам Яценюка, лидер фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук и его соратники нарушили законодательство Украины, в котором сказано, что Революция достоинства была борьбой украинского народа за свободу и независимость.

"Считаю, что депутаты от ОПЗЖ, которые подписывали заявление в ГБР, пытаются снять гособвинения с бывшего президента Украины Виктора Януковича, который уже осужден за госизмену на 13 лет. Таким образом они пытаются переложить ответственность с Януковича на людей, которые защищали Украину. А это обвинение заведомо невиновных лиц", – отметил Яценюк.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/videos/137907494363604/

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина заявила, что ГБР вызвало на допросы лидеров Евромайдана по делу о государственном перевороте. По ее словам, на допрос вызывают бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-нардепа Татьяну Черновол. Кошкина отметила, что это только часть фамилий тех, кого вызвали. 

Турчинов, Кличко и Черновол подтвердили информацию, что получили повестки на допрос в ГБР.

Парубий сообщил, что получил повестку, в которой идет речь о событиях на Майдане 2013–2014 годов, но он "не помнит", чтобы там говорилось о "госперевороте". Экс-спикер должен был пойти на допрос 23 ноября, но его перенесли. Парубий сегодня проинформировал, что заболел коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию.  

По информации Кошкиной, 1 октября ГБР открыло уголовное производство по делу о "госперевороте" в связи с событиями Революции достоинства 2013–2014 годов по заявлению бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что уголовное производство по заявлению Кузьмина открыто. В ведомстве отметили, что обязаны допросить лидеров Евромайдана, но подчеркнули: в тексте документа нет конкретных данных о совершении какого-либо преступления, поэтому Кузьмину сначала отказали в открытии уголовного производства, и начали расследование только после того, как он в суде обжаловал невнесение данных в Единый реестр досудебных расследований. 

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Теги: Виктор Янукович, Владимир Путин, Евромайдан, Арсений Яценюк, Украина, Виктор Медведчук, Революция достоинства, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Сын Джигарханяна показал могилу отца
  "Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
  "Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram
Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына
Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына
Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом
Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом
  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов
  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Сын Джигарханяна показал могилу отца
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS