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Евромайдан

В ГБР заявили, что не вызывали участников Майдана на допросы

В Государственном бюро расследований сообщили, что все вызовы лиц на допросы отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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В ГБР заявили, что не вызывали на допросы участников Майдана
В ГБР заявили, что не вызывали на допросы участников Майдана
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Государственное бюро расследований 19 ноября опровергло информацию о вызовах участников Майдана на допросы, сообщает пресс-служба ведомства.

"Накануне Дня достоинства и свободы в средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о вызове на допросы в ГБР участников Революции достоинства по политическим мотивам", – говорится в сообщении.

В ГБР рассказали, что все вызовы лиц на допросы в ГБР отменены в связи с пандемией COVID-19 и их об этом своевременно уведомили.

"Подтверждением манипуляций по приурочиванию указанных вызовов ко Дню достоинства и свободы является то, что допросы отменены еще две недели назад, но свидетели о факте вызовов заявляют только сейчас", – отметили в пресс-службе.

В Госбюро отметили, что уголовное производство по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) зарегистрировано Офисом генерального прокурора во исполнение решения суда. Досудебное расследование, в соответствии со ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, поручено ГБР.

Накануне шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина заявила, что ГБР вызвало на допросы лидеров Евромайдана по делу о государственном перевороте. По ее словам, на допрос вызывают бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-нардепа Татьяну Черновол. Кошкина отметила, что это только часть фамилий тех, кого вызвали. 

Турчинов, Кличко и Черновол подтвердили информацию, что получили повестки на допрос в ГБР.

Парубий сообщил, что получил повестку, в которой идет речь о событиях на Майдане 2013–2014 годов, но он "не помнит", чтобы там говорилось о "госперевороте". Экс-спикер должен был пойти на допрос 23 ноября, но его перенесли. Парубий сегодня проинформировал, что заболел коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию.  

По информации Кошкиной, 1 октября ГБР открыло уголовное производство по делу о "госперевороте" в связи с событиями Революции достоинства 2013–2014 годов по заявлению бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что уголовное производство по заявлению Кузьмина открыто. В ведомстве отметили, что обязаны допросить лидеров Евромайдана, но подчеркнули: в тексте документа нет конкретных данных о совершении какого-либо преступления, поэтому Кузьмину сначала отказали в открытии уголовного производства, и начали расследование только после того, как он в суде обжаловал невнесение данных в Единый реестр досудебных расследований. 

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Пор

Теги: Евромайдан, правоохранители, Соня Кошкина, допрос, Государственное бюро расследований, Игорь Пошивайло, ГБР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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