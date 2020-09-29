Более 30% украинцев расценивают Евромайдан как государственный переворот – опрос

События Евромайдана считают госпереворотом преимущественно украинцы старшего возраста, Революцией достоинства – более молодые. Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

События на Евромайдане привели к смене власти в Украине Фото: ЕРА

30,7% граждан Украины считают, что события Евромайдана в 2013-2014 годы были государственным переворотом. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное в августе Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Результаты опроса опубликованы 29 сентября на сайте фонда.

Большинство респондентов – 54,1% – выбрали вариант: "События на Майдане в конце 2013-го – начале 2014 года – это Революция достоинства, справедливое восстание народа против авторитарной власти".

Не согласны с обеими вариантами или не определились с ответом 15,2% опрошенных.

Результаты исследования говорят о том, что вариант о госперевороте чаще всего выбирали люди более старшего возраста, а вариант о Революции достоинства – респонденты помладше.

Инфографика: dif.org.ua

Исследование проводилось с 14-го по 19 августа методом интервью среди 2022 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным украинской прокуратуры, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.