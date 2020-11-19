ГБР открыло дело о госперевороте и вызвало на допрос лидеров Революции достоинства – журналист

1 октября Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по делу о "госперевороте" в связи с событиями Революции достоинства 2013 – 2014 года по заявлению экс-генпрокурора времен беглого президента Виктора Януковича Рената Кузьмина. Об этом сообщила шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти Фото: maidan_go / Twitter

Государственное бюро расследований вызвало на допросы лидеров Евромайдана по делу о государственном перевороте. Об этом в своем Telegram-канале сообщила шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.

Она высказала мнение, что сегодняшний обыск в музее Революции достоинства – только "вершина айсберга".

"1 октября досточтимое ГБР открыло уголовное производство номер 42020000000001885 по делу о госперевороте. В связи с событиями Майдана. Заявитель ... [экс-заместитель генпрокурора Украины, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Ренат Кузьмин. И теперь повестками вызывает на допрос: [бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра] Турчинова, [экс-спикера Верховной Рады Андрея] Парубия, [мэра Киева Виталия] Кличко, [экс-нардепа Сергея] Пашинского, [бывшего премьер-министра Арсения] Яценюка, [экс-нардепа Татьяну] Черновол... Это – только часть фамилий. Думаю, их гораздо больше", – написала Кошкина.

Она добавила, что "типа независимое ГБР" приняло заявление о том, что Революция достоинства была госпереворотом от одного из самых одиозных деятелей режима беглого президента Украины Виктора Януковича, "персонального тюремщика Юлии Тимошенко и Юрия Луценко".

О том, что в музее Революции достоинства проходит обыск 19 ноября сообщили сотрудники музея. Директор музея Игорь Пошивайло также сообщил, что утром сотрудники полиции и СБУ начали проводить обыск и у него дома.

В полиции сказали, что обыски проходили в рамках расследования о злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере более 100 млн грн.