В полиции назвали причину обысков в музее Революции достоинства

Полицейские установили, что в конце 2018 года музей Революции достоинства заключил договор генподряда на выполнение строительных работ с частным предприятием и перечислил на его счет аванс в размере более 111 млн грн. В настоящее время эти работы не выполняются.

Обыски в музее Революции достоинства проходили в рамках расследования о злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере более 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Полицейские установили, что в конце 2018 года музей заключил договор генподряда на выполнение строительных работ с частным предприятием и перечислил на его счет аванс в размере более 111 млн грн.

В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту по состоянию на март 2020 года составлял 9,8 млн грн. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 19 ноября они провели ряд обысков в музее, у компании-генподрядчика и по месту жительства соответствующих должностных лиц.

О том, что в музее Революции достоинства проходит обыск 19 ноября сообщили сотрудники музея. Директор музея Игорь Пошивайло также сообщил, что утром сотрудники полиции и СБУ начали проводить обыск и у него дома.