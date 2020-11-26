"Кризис, отставка правительства, досрочные выборы". Яценюк спрогнозировал развитие событий в Украине

Экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в стране могут начаться проблемы с выплатой пенсий, зарплат и социальных пособий. По его мнению, у Украины есть несколько вариантов и все они связаны с получением кредитов.

Яценюк: Премьер просто спрятался с момента своего назначения. Президент не знает ситуации Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

На счетах государства нет денег, это может привести к экономическому кризису, об этом экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк написал 26 ноября в Telegram.

"Вроде согласовали бюджет с МВФ. И что? Программу реформ в этом году провалили. Денег на счетах государства нет. При такой тенденции начнется задержка с выплатами зарплат, пенсий и социальных выплат. Дальше перестанут возмещать НДС, собирать переплаты по налогам, не будут финансировать местные бюджеты и так далее. Дыра – 120 млрд грн. Если ЕС даст макрофин (а это сомнительно), то дыра – 100 млрд грн. МВФ нам пока не светит", – написал политик.

По его мнению, у Украины есть несколько вариантов и все они связаны с заимствованием: получение кредитов на внешнем рынке, на внутреннем, рефинансирование Нацбанка и покупка на эмитированные средства государственных ценных бумаг.

"Премьер просто спрятался с момента своего назначения. Президент не знает ситуации. Есть четвертый вариант – экономический и политический кризис, отставка правительства, досрочные выборы. Это основной вариант на 2021-й", – считает Яценюк.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить Украине $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко говорил в сентябре, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ.

"Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что МВФ "выражает определенное беспокойство относительно антикоррупционной политики".

Украина не успеет до конца 2020 года получить транш от МВФ, об этом заявила 25 ноября первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Государственный бюджет Украины не в состоянии обслуживать все расходы, предусмотренные законом на 2020 год. Два высокопоставленных чиновника в правительстве Украины сообщили "Экономической правде", что с 20 ноября Госказначейство остановило финансирование всех расходов, кроме защищенных – зарплат бюджетников, социальных выплат и погашения долгов.