Украина не успеет до конца 2020 года получить транш от МВФ – Рожкова

Украина приблизилась к очередному этапу в сотрудничестве с Международным валютным фондом – пересмотру программы, после него ожидается получение очередного транша финансовой помощи, рассказала первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Сотрудничество Украины и Международного валютного фонда не остановилось после получения первого транша в рамках программы stand-by. Об этом первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала в интервью "Українському радіо".

"С тех пор, когда мы получили первый транш в рамках подписанного соглашения, мы продолжали постоянную коммуникацию с МВФ по тем вопросам, которые есть в нашем меморандуме, как они выполняются, какие планы и прочее. С точки зрения физического получения денег: сама программа, в которой мы работаем, предусматривает определенные этапы. Эти этапы разбиты на период, когда МВФ оценивает, как мы выполнили взятые на себя обязательства, и только после этого выделяет определенный транш. Так вот, этап, к которому мы сейчас приближаемся, – пересмотр программы. Только после него возможен и будет транш, то есть деньги", – сказала она.

Рожкова отметила, что Украина "физически не успевает" получить следующий транш от МВФ, комментируя слова советника главы Офиса президента Украины Тимофея Милованова, который сказал 23 ноября, что до конца 2020 года Украина не получит очередной транш МВФ.

"И это тоже правда. Потому что у МВФ есть процедуры: сколько времени занимает пересмотр, сколько времени готовятся документы, когда они подаются на рассмотрение совета директоров, и только после этого происходит выделение средств. Учитывая то, что сейчас уже почти 1 декабря, что 25 декабря начинаются рождественские праздники в Европе, а потом новогодние праздники, мы физически не успеваем завершить эту процедуру получением денег в этом году", – резюмировала первая замглавы НБУ.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить Украине $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко говорил в сентябре, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ.

"Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что МВФ "выражает определенное беспокойство относительно антикоррупционной политики".