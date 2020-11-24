Минфин привлек в бюджет рекордные 16,76 млрд грн от продажи облигаций

Средневзвешенная доходность четырехмесячных ОВГЗ составила 10%, шестимесячных – 10,25%, однолетних – 10,75%, двухлетних – 11,4%, а четырехлетних – 11,7%. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Министерство финансов Украины по итогам аукциона по облигациям внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 16,76 млрд грн – это самая высокая сумма с июня. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 11 445 млн грн. Средневзвешенная доходность четырехмесячных ОВГЗ составила 10%, шестимесячных – 10,25%, однолетних – 10,75%, двухлетних – 11,4%, в то время как четырехлетних – 11,7%", – отмечено в сообщении.

По информации ведомства, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено €157,7 млн. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в евро составила 2,45%.

16 июня Минфин Украины снизил ставку по облигациям госзайма до рекордно низкого уровня и привлек в бюджет 1,96 млрд грн.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.