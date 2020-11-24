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До конца года Украина не получит транш МВФ – советник главы Офиса президента

Украина физически и календарно не успевает получить очередной транш Международного валютного фонда в 2020 году, считает советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

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Милованов считает, что в 2021 году Украина может получить транш МВФ
Милованов считает, что в 2021 году Украина может получить транш МВФ
Фото: ЕРА

До конца 2020 года Украина не получит очередной транш Международного валютного фонда (МВФ). Такое мнение 23 ноября в эфире телеканала ICTV выразил советник главы Офиса президента, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Транша не будет... это нереально. Тот, кто понимает процесс, как работает МВФ [тот знает]. Физически, календарно сейчас мы не успеваем, это нереально. Транша в этом году не будет. Что возможно в этом году получить – это миссию МВФ, и, если очень хорошо поработать – это не очевидно, но не невозможно, – можно получить то, что называется staff level agreement. Это достижение договоренностей на рабочем уровне", – сказал он.

По словам экс-министра, такая договоренность "дает положительный сигнал рынкам финансовым и позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ (на несколько месяцев) по приемлемым процентам".

"Нам нужно будет это делать, это не то, что "мы надеемся". Это может кому-то нравиться, кому-то не нравиться", – отметил Милованов.

Он предположил, что транш МВФ Украина сможет получить в 2021 году.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики".

22 октября Шевченко сообщил, что Нацбанк ожидает очередной транш от МВФ до конца 2020 года.

Теги: МВФ, валюта, переговоры, миссия, деньги, советник, транш, финансирование, Тимофей Милованов
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