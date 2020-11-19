ГОРДОН
 
 
Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.


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Мы хотим цветущую Украину и не брать деньги у МВФ, но не хотим даже минимально платить налоги. Поэтому и остаемся в говне

Я вырос из микробизнеса и знаю, что такое минимизация. Знаю, как покупать фиктивные приходы. Знаю, как дробить и занижать оборот. Знаю, как обналичивать через ФЛП. Знаю, как платить зарплату в конверте. Знаю, как делать морду кирпичом и кричать про ущемление прав предпринимателей, а самому, работая на миллионном ФЛП, с 200 грн единого налога оборачивать в 10 раз больше.

Поэтому. Позвольте мне вам кое-что сказать. Мы хотим цветущую Украину. Мы хотим высокие зарплаты у врачей. Мы хотим не брать деньги у МВФ. Но мы не хотим даже минимально платить налоги. (17 ноября под Верховной Радой предприниматели митинговали против карантина и введения кассовых аппаратов. – "ГОРДОН").

Ввозить импорт вбелую – ой, бля. Платить честно налоги по кассе – ой, бля. Регистрировать наемных работников – ой, бля.

И коронавирус здесь ни при чем. Скажите мне. Какая проблема поставить кассовый аппарат и честно бить кассу? Нет проблем, если только вы не обманываете государство.

Я скажу как есть. Одни тащат контрабанду через границу и платят взятки вместо налогов. Вторые эту контрабанду без кассы и чеков валом продают на точках и при необходимости завтра показать приходы по фискальной кассе – усрутся.

Третьи осознают, что поставь у них с 1 января 2020 года фискальную кассу, их годовой оборот последних лет – это будет один месяц их работы. И уже со второго квартала они перейдут на другую группу.

Свежий пример.

Сегодня я заехал в небольшой магазин освещения:

– Вот этот светильник я хочу купить.

– Этого сейчас нет в наличии. Это Польша. Надо ждать.

– Сколько ждать?

– Ох. Ну раньше была одна неделя от предоплаты, а теперь даже не знаю. Уже вторую неделю бусы стоят, не могут границу проехать.

– А это что контрабас?

– А что, по цене не видно? Такой с налогами будет в полтора раза дороже.

На прошлой неделе аналогичный текст мне выдала моя знакомая, которая, возмущаясь нищетой в Украине, сама системно через Черновцы тащит контрабанду турецкого постельного белья для продажи на рынках.

А мой друг, валяющийся сейчас в инфекционном отделении больницы, пишет возмущенные посты, что в стране нет бесплатной медицины. Но сам возит корейскую косметику в свои магазинчики, дробя инвойсы на десятки посылок до €100.

Давайте так. Если вы честно завозите товар, имеете легальный белый приход и раньше били по кассе оборот честно – то ваша группа, ваши налоги и ваш оборот совпадут. Знаете, есть разница – минимизировать или тупо не платить.

Да, каждая власть у нас говно. Но дело в том, что и мы все в большинстве своем такое же унылое говно. Запомните, не начнем хотя бы в чем-то жить по правилам и хоть минимально платить налоги – так и останемся в этом говне.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, коррупция, МВФ, бизнес, контрабанда, карантин, взятка, предприниматели, Алексей Давиденко, коронавирус
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