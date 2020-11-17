ГОРДОН
 
 
События

В Киеве под Радой митинговали против карантина и введения кассовых аппаратов. Фоторепортаж

Сегодня 19.17
17 ноября в Киеве возле здания Верховной Рады Украины провели акцию протеста: предприниматели митинговали против карантина и введения кассовых аппаратов. На плакатах, которые держали предприниматели, был указан призыв "SAVE ФЛП". Фотографии протеста опубликованы EPA. Акция противников называлась "Право на труд". Протестующие пытались сломать забор и проникнуть в здание Рады. Полиция их оттеснила.
Теги: Верховная Рада, протесты, бизнес, митинг, столкновения, карантин, Владимир Зеленский, торговля, предприниматели
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

17 ноября предприниматели собрались на акцию протеста "Право на труд"
ОБЩЕСТВО, ДЕНЬГИ
Митингующие возле Рады пытались сломать забор. Полиция их оттеснила
Сегодня 17.48
В полиции сообщили, что задержанных в результате митингов возле Верховной Рады Украины нет.
Зеленский: Решение этого вопроса понятно
ДЕНЬГИ
"Нужно отменять эту пошлину". После жалоб бизнесменов Зеленский позвонил главе Минэкономразвития
10 июня, 2020 19.00
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко с просьбой решить проблему высокой специальной ввозной пошлины на сырье, сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский: Все окружение мне говорит правду
ПОЛИТИКА
Зеленский: Я не нахожусь в информационном вакууме и точно не в теплой ванне
11 июня, 2020 14.24
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что окружение говорит ему правду о происходящем в стране и у него нет дефицита информации.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Близкий друг Виктюка, продюсер Перман: Роман Григорьевич всегда говорил, чтобы его хоронили в родном Львове. Других вариантов не допускал
Близкий друг Виктюка, продюсер Перман: Роман Григорьевич всегда говорил, чтобы его хоронили в родном Львове. Других вариантов не допускал G
Наталия ДВАЛИ
Главный раввин Киева Маркович: Власть всегда меняется. И если мы будем болеть за одного и против другого, потеряем друзей
Главный раввин Киева Маркович: Власть всегда меняется. И если мы будем болеть за одного и против другого, потеряем друзей G
Наталия ДВАЛИ
  Проевропейский кандидат и борец с коррупцией. Кто такая Майя Санду – будущий президент Молдовы. Главное
  Проевропейский кандидат и борец с коррупцией. Кто такая Майя Санду – будущий президент Молдовы. Главное G
Елена КРАВЧЕНКО
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS