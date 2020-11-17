В Киеве под Радой митинговали против карантина и введения кассовых аппаратов. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
17 ноября в Киеве возле здания Верховной Рады Украины провели акцию протеста: предприниматели митинговали против карантина и введения кассовых аппаратов.
На плакатах, которые держали предприниматели, был указан призыв "SAVE ФЛП". Фотографии протеста опубликованы EPA
. Акция противников называлась "Право на труд". Протестующие пытались
сломать забор и проникнуть в здание Рады. Полиция их оттеснила.