Митингующие возле Рады пытались сломать забор. Полиция их оттеснила

Полиция не задерживала участников протестов возле Верховной Рады Украины, которые пытались сломать забор и проникнуть в здание. Об этом 17 ноября сообщила Национальная полиция на своей странице в Facebook.
Правоохранители вмешались в ситуацию и оттеснили митингующих, из-за чего произошли временные стычки. Пока задержанных нет, а информация о пострадавших уточняется.
Полиция призвала прекратить противоправные действия и заявила о готовности пресекать все нарушения и привлекать нарушителей к ответственности.
17 ноября предприниматели собрались на акцию протеста "Право на труд", произошли столкновения между предпринимателями и силовиками.
Вечером под зданием Рады столкновения возобновились. Протестующие пытались прорваться к зданию парламента.
Стычки возобновились после того, как народные депутаты отказались поддержать законопроект №4313-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей (ФЛП).
Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными. Законопроект обязывает ФЛП использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось ФЛП первой группы налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу, а также всеми ФЛП из "группы риска" (интернет-магазины; курьерские службы; реализаторы сложной бытовой техники и электроники, на которую выдается гарантия; продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров; рестораны, кафе; туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию) должна вступить в силу с 1 января следующего года. С 1 апреля 2022 года использовать РРО должны все группы ФЛП, кроме первой.
Законопроект №4313-д переносит сроки введения регистратора расчетных операций (РРО) для всех физлиц-предпринимателей (ФЛП), кроме занятых в "рисковых сферах деятельности". К ним относятся торговля в интернете, ювелирными изделиями, товарами секонд-хенд и автозапчастями. Предыдущий законопроект №4313 не получил поддержки нардепов, поскольку в нем отсрочку прописали для всех ФЛП.