Митингующие возле Рады пытались сломать забор. Полиция их оттеснила

В полиции сообщили, что задержанных в результате митингов возле Верховной Рады Украины нет.

Полиция не задерживала участников протестов возле Верховной Рады Украины, которые пытались сломать забор и проникнуть в здание. Об этом 17 ноября сообщила Национальная полиция на своей странице в Facebook.

Правоохранители вмешались в ситуацию и оттеснили митингующих, из-за чего произошли временные стычки. Пока задержанных нет, а информация о пострадавших уточняется.

Полиция призвала прекратить противоправные действия и заявила о готовности пресекать все нарушения и привлекать нарушителей к ответственности.

17 ноября предприниматели собрались на акцию протеста "Право на труд", произошли столкновения между предпринимателями и силовиками.

Вечером под зданием Рады столкновения возобновились. Протестующие пытались прорваться к зданию парламента.

Стычки возобновились после того, как народные депутаты отказались поддержать законопроект №4313-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными. Законопроект обязывает ФЛП использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось ФЛП первой группы налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.