В Минфине Украины заявили, что у МВФ вызывают беспокойство некоторые пункты антикоррупционной реформы

Украина выполнила все структурные маяки и "формальных предпосылок", чтобы не давать транш или не присылать миссию, у Международного валютного фонда нет, заявил замминистра финансов Украины Юрий Драганчук.

У Международного валютного фонда вызывают опасения несколько пунктов антикоррупционной реформы. Об этом в интервью "Корреспонденту", которое вышло 18 ноября, сказал замминистра финансов Украины Юрий Драганчук.

"Что касается антикоррупционной реформы, то есть несколько пунктов, которые вызывают опасения у МВФ. Это назначение Высшего совета юстиции, работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры, работа и независимость Национального антикоррупционного бюро. Конкурс по САП прошел, и в МВФ теперь смотрят, как это будет работать. Персоналии – не главное. По реформе Высшего совета юстиции (ВСЮ) и работе НАБУ почти каждый день идет плотное общение представителей МВФ с Минюстом и Офисом президента. Демонстрируются концепция и проекты документов, которые будут приняты. Была некая пауза в сентябре, но сейчас идет нормальный процесс. Поэтому я думаю, что вопросы Фонда по антикоррупционному направлению будут сняты", – заявил замминистра.

Он подчеркнул, что Украина выполнила все структурные маяки и "формальных предпосылок для того, чтобы не давать нам транш или не присылать миссию, у МВФ нет".

"Но они смотрят на общую ситуацию в стране, которая сейчас не совсем позитивная. Решение Конституционного Суда не представляет в лучшем свете нашу страну и действительно может посылать какой-то негативный сигнал МВФ. Я надеюсь, что совместными усилиями конституционный кризис все-таки урегулируют. [...] Все, что мы должны были выполнить, формально мы выполнили. Все, что неформально беспокоит МВФ, находится в процессе решения. Поэтому мы ожидаем от них позитивного сигнала – начала работы миссии Фонда. Это откроет нам финансирование Евросоюза и Всемирного банка", – сказал он.

Драганчук напомнил, что Украина приняла проект госбюджета на 2021 год в первом чтении.

"По бюджету у нас тоже каждый день общение с МВФ. В принципе, вопросов почти не осталось. Бюджет уже принят в первом чтении. После этого мы ждем приезда миссии и разблокировки финансирования", – заявил он.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики".

22 октября Шевченко сообщил, что Нацбанк ожидает очередной транш от МВФ до конца 2020 года.