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"Я не увидел там экономики". Гройсман высказался о госбюджете на 2021 год

Для Украины лучше, если будет принят государственный бюджет, "даже плохой", чем не будет принято никакого. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Гройсман: Госдолг будет расти, затраты на его обслуживание будут расти. И это все на фоне того, что экономика страны падает
Гройсман: Госдолг будет расти, затраты на его обслуживание будут расти. И это все на фоне того, что экономика страны падает
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Для Украины важно принятие госбюджета-2021, даже если этот документ будет несовершенен. Такое мнение высказал 27 ноября бывший премьер-министр Владимир Гройсман в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Видео опубликовано в Facebook "Шустер online".

"Я тоже принимал бюджеты в прошлые годы. Никогда в жизни оппозиция не говорила, что это хороший бюджет и мы поддержим его. Но есть две большие разницы: лучше, чтобы у Украины был принят бюджет на следующий год, даже плохой, чем его отсутствие. Потому что отсутствие бюджета – это хаос в период неопределенности", – сказал Гройсман.

По его словам, госбюджет на следующий год несет большие риски и проблемы. Это является ответственностью действующего правительства.

"Чего я не увидел в этом бюджете – не увидел там экономики. На самом деле, он формируется на том, чтобы занимать как можно больше и тратить как можно больше. Это будет означать, что госдолг будет расти, затраты на его обслуживание будут расти. И это все на фоне того, что экономика страны падает", – отметил экс-премьер.

Он считает, что правительству необходимо позаботиться об украинских предпринимателях и наемных сотрудниках.

https://www.facebook.com/shusteronline/videos/123740762721097/

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.

Теги: Украина, оппозиция, госбюджет, экономика, Владимир Гройсман, предприниматели, Свобода слова Савика Шустера
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