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"Переговоры были сложными". Глава Минфина Украины сказал, что проект госбюджета на 2021 год согласован с МВФ

Как рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, украинское правительство сократило размер дефицита в проекте госбюджета на 2021 год в результате переговоров с Международным валютным фондом.

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Марченко: Сейчас можно сказать, что в таком виде проект бюджета сбалансированный
Марченко: Сейчас можно сказать, что в таком виде проект бюджета сбалансированный
Фото: mof.gov.ua

Украина тесно сотрудничает с Международным валютным фондом, заявил министр финансов страны Сергей Марченко на брифинге 26 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

По его словам, обновленный проект госбюджета на 2021 год согласовали с МВФ. 

"Переговоры с МВФ были сложными. Нам нужно было найти компромисс по расходам, дефициту. Параметры дефицита мы согласовывали и приняли ситуацию, при которой вынуждены сократить дефицит бюджета. Потому что те расчеты, которые были к первому чтению, и наши возможности по заимствованиям нужно было скорректировать", – сказал Марченко. 

Министр отметил, что Украина и МВФ "пришли к согласию по проекту бюджета на 2021 год". 

"Мы фактически согласовали основные параметры доходов, расходов и дефицита и МВФ принял наши позиции. Мы учли некоторые изменения, и Кабмин [на заседании 26 ноября] принял решение о поддержке проекта закона о госбюджете Украины на 2021 год", – добавил он. 

Никакой "катастрофы или апокалипсиса нет и не будет", заверил Марченко.

"Считаю, что бюджет просчитанный, основан реальных макропоказателях и реальных доходах. Он является возможным к выполнению – подчеркну: параметром этого является наше согласование бюджета с МВФ. Мы скорректировали дефицит бюджета на сумму до 24 млрд грн, пересмотрели частично доходы, частично – расходы. И сейчас можно сказать, что в таком виде – сбалансированный, с учетом интересов народных депутатов, которые предоставляли свои выводы и предложения, – мы подаем проект бюджета в Верховную Раду", – подытожил глава Минфина. 

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной Кабмином – доходы на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. 

Теги: госбюджет, МВФ, бюджет, дефицит, доходы, финансы, Сергей Марченко, расходы, Минфин
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