Кабмин Украины утвердил проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению, дефицит сократили

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал проект госбюджета на 2021 год "бюджетом возможностей для развития и промышленности, и малого, и среднего бизнеса".

Правительство утвердило проект госбюджета Украины на 2021 год ко второму чтению, дефицит по сравнению с вариантом к первому чтению уменьшили. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Кабмина 26 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Глава правительства сообщил, что в проекте доходы предусмотрены на уровне 1 трлн 92 млрд грн, расходы – 1 трлн 328 млрд грн.

"Найдена возможность сократить дефицит бюджета по отношению к ВВП с 6%, как было предложено к первому чтению, до 5,5%", – сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что из-за коронакризиса в госбюджете на 2020 год был предусмотрен дефицит на уровне 7,5% ВВП.

"То есть на 2021 год имеем сбалансированный показатель, который поможет не увеличивать налоги для бизнеса и одновременно улучшить финансирование и социальной сферы, и медицины, и предоставить поддержку предпринимателям, которые пострадали от пандемии. Этот бюджет остается бюджетом возможностей для развития и промышленности, и малого, и среднего бизнеса", – сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что сегодня Минфин провел консультации с Международным валютным фондом по поводу основных параметров госбюджета.

Как сообщила пресс-служба Кабмина, нардепы внесли к проекту 2451 предложение, что "по сути, составляет ориентировочно еще один такой бюджет".

"Минфин учел большинство из предоставленных депутатами предложений, исходя из приоритетности расходов, имеющихся возможностей ресурсной части бюджета и состояния национальной экономики", – говорится в сообщении.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.