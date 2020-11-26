В Украине снова рекорд по случаям коронавируса, Аваков призвал ввести локдаун. Главное за день

Рекорд по COVID-19 и разговоры о локдауне

На утро 26 ноября в Украине выявили 15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, это рекордный показатель за сутки. За все время эпидемии в Украине заболело 677 189 человек, выздоровело 317 395, умерло 11 717.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести локдаун на несколько недель как можно скорее. В Офисе президента заявили, что жесткий карантин в Украине введут в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью. Замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко в интервью главреду интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что решение о лоудауне будет базироваться в первую очередь на темпах роста заболеваемости COVID-19 и заполненности больниц.

Кабмин утвердил проект госбюджета ко второму чтению

Правительство утвердило проект госбюджета Украины на 2021 год ко второму чтению, дефицит по сравнению с вариантом к первому чтению уменьшили с 6% до до 5,5%.

Беларусь хочет ввести санкции против Украины

Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Такое решение в Беларуси приняли после того, как 20 ноября Украина присоединилась к санкциям ЕС против белорусских властей.

Электронные документы в "Дії" можно будет показывать в банках

С 1 декабря украинцы смогут проводить кассовые операции в банках с помощью электронных документов в приложении "Дія". Банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт.