Беларусь подготовила санкции против чиновников Украины

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал "насмешкой над здравым смыслом" решение Украины присоединиться к европейским санкциям против белорусских властей.

Макей: Украина не является для нас эталоном в плане прав человека Фото: EPA

Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Об этом 26 ноября на совместном брифинге с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, видео опубликовано на YouTube-канале МИД Беларуси.

"На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства", – заявил Макей.

Такое решение в Беларуси приняли после того, как 20 ноября Украина присоединилась к санкциям ЕС против белорусских властей. Действия Украины Макей назвал "насмешкой над здравым смыслом".

"Украина не является для нас эталоном в плане прав человека и мы считаем не может выступать в данной ситуации в рол ментора или учителя в отношении Беларуси", – заявил глава белорусского МИД.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. Известно о пяти погибших участников протеста. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.