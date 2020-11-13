После гибели активиста в Минске Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями

В Евросоюзе заявили, что гибель участника массовых акций протеста в Минске Романа Бондаренко – "возмутительный и постыдный результат" действий белорусских властей. Европейские дипломаты напомнили, что могут использовать в отношении нарушителей прав человека санкционный механизм.

Европейский союз может ввести новые санкции против белорусских властей. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которое сегодня опубликовали на сайте Евросоюза.

"12 ноября 31-летний Роман Бондаренко скончался после нескольких часов операции в больнице Минска в результате серьезных травм, полученных, по имеющимся данным, из-за жестокости милиционеров в штатском. Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только прямо и жестоко репрессировали собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия", – отмечается в документе.

В ЕС подчеркнули, что таким образом власти Беларуси не только игнорируют фундаментальные права и свободы белорусского народа, но и пренебрегают жизнями людей.

Европейские дипломаты выразили свою солидарность с народом Беларуси и осудили насилие со стороны силовиков.

"Мы ожидаем, что власти прекратят насилие и преследования, немедленно и безоговорочно освободят всех незаконно задержанных лиц, включая политических заключенных, проведут полное и прозрачное расследование всех нарушений и злоупотреблений в области прав человека, а также привлекут виновных к ответственности. Европейский союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в жестоких репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции", – говорится в заявлении.

На улице Червякова в Минске поздно вечером 11 ноября произошла стычка неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. После этого Бондаренко доставили в реанимационное отделение в состоянии комы. 12 ноября мужчина умер. На "Площадь перемен" пришли тысячи белорусов, чтобы почтить память убитого. 13 ноября в Беларуси объявлен неофициальный траур.

В Следкоме Беларуси заявили, что погибший активист был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Романа было ноль промилле алкоголя.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.