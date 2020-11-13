ГОРДОН
 
 
МИР

После гибели активиста в Минске Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями

В Евросоюзе заявили, что гибель участника массовых акций протеста в Минске Романа Бондаренко – "возмутительный и постыдный результат" действий белорусских властей. Европейские дипломаты напомнили, что могут использовать в отношении нарушителей прав человека санкционный механизм.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Активист умер от травм 12 ноября
Активист умер от травм 12 ноября
Фото: tyt.by

Европейский союз может ввести новые санкции против белорусских властей. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которое сегодня опубликовали на сайте Евросоюза.

"12 ноября 31-летний Роман Бондаренко скончался после нескольких часов операции в больнице Минска в результате серьезных травм, полученных, по имеющимся данным, из-за жестокости милиционеров в штатском. Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только прямо и жестоко репрессировали собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия", – отмечается в документе.

В ЕС подчеркнули, что таким образом власти Беларуси не только игнорируют фундаментальные права и свободы белорусского народа, но и пренебрегают жизнями людей.

Европейские дипломаты выразили свою солидарность с народом Беларуси и осудили насилие со стороны силовиков.

"Мы ожидаем, что власти прекратят насилие и преследования, немедленно и безоговорочно освободят всех незаконно задержанных лиц, включая политических заключенных, проведут полное и прозрачное расследование всех нарушений и злоупотреблений в области прав человека, а также привлекут виновных к ответственности. Европейский союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в жестоких репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции", – говорится в заявлении.

На улице Червякова в Минске поздно вечером 11 ноября произошла стычка неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. После этого Бондаренко доставили в реанимационное отделение в состоянии комы. 12 ноября мужчина умер. На "Площадь перемен" пришли тысячи белорусов, чтобы почтить память убитого. 13 ноября в Беларуси объявлен неофициальный траур.

В Следкоме Беларуси заявили, что погибший активист был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Романа было ноль промилле алкоголя. 

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, смерть, преследования, санкции, репрессии, Европейский союз, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета
"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем
  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, когда планирует увидеться с внуками
Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, когда планирует увидеться с внуками
"Мама считала это глупой тратой денег", "Была лысой до восьми лет". Осадчая и Астафьева поделились детскими воспоминаниями
"Мама считала это глупой тратой денег", "Была лысой до восьми лет". Осадчая и Астафьева поделились детскими воспоминаниями
Шварценеггер снимется в шпионском телесериале
Шварценеггер снимется в шпионском телесериале
"Максим, рога вам не идут". Галкин сделал снимок в лифте своего дома
"Максим, рога вам не идут". Галкин сделал снимок в лифте своего дома
  Therefore I Am. Билли Айлиш в новом клипе бродила по пустому торговому центру и воровала еду. Видео
  Therefore I Am. Билли Айлиш в новом клипе бродила по пустому торговому центру и воровала еду. Видео
"Больно даже смотреть". Мендес с иголками в шее показала, как ей вставляют мононити
"Больно даже смотреть". Мендес с иголками в шее показала, как ей вставляют мононити
Победительница шоу "Холостяк 10" заразилась коронавирусом
Победительница шоу "Холостяк 10" заразилась коронавирусом
Барак Обама поделился в сети снимком матери
Барак Обама поделился в сети снимком матери
"Глазки мамины", "Богинюшка". Дочь Поляковой показала образ с красной помадой
"Глазки мамины", "Богинюшка". Дочь Поляковой показала образ с красной помадой
"Спасибо за твою смелость". Шепелев впервые показал свою девушку
"Спасибо за твою смелость". Шепелев впервые показал свою девушку
  "Мне было приятно придумать эту историю". Билык презентовала трек о любви "Не стримуй погляд". Аудио
  "Мне было приятно придумать эту историю". Билык презентовала трек о любви "Не стримуй погляд". Аудио
"Глазастики", "Папины глаза", "Мама-папины копии". Галкин снялся с детьми в бассейне
"Глазастики", "Папины глаза", "Мама-папины копии". Галкин снялся с детьми в бассейне
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
Блогер, которая снимала интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, которая снимала интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS