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В Следкоме Беларуси заявили, что погибший от побоев активист был пьян

Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту гибели участника массовых акций протеста в Минске Романа Бондаренко. Там заявили, что наряду с травмами медики диагностировали у него алкогольную интоксикацию.

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Из-за гибели Бондаренко в Беларуси объявлен неофициальный траур
Из-за гибели Бондаренко в Беларуси объявлен неофициальный траур
Фото: news.tut.by

Следственный комитет Беларуси выясняет обстоятельства смерти 31-летнего мужчины в Минске, пишет пресс-служба ведомства в своем Telegram.

"По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств случившегося", – сообщили в СК.

Там уверяют, что "в связи с ухудшением самочувствия" правоохранители вызвали мужчине скорую медицинскую помощь. Медики якобы диагоностировали алкогольную интоксикацию.

"На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался... Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, анализируются видеозаписи, размещенные в интернете", – говорится в сообщении.

В Следкоме сказали, что проводят по этому факту проверку.

На улице Червякова в Минске поздно вечером 11 ноября произошла стычка неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. После этого Бондаренко доставили в реанимационное отделение в состоянии комы. 12 ноября мужчина умер. На "Площадь перемен" пришли тысячи белорусов, чтобы почтить память убитого. 13 ноября в Беларуси объявлен неофициальный траур.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.

Теги: Беларусь, смерть, милиция, Минск, активист, силовики, акции протеста, травмы, протесты в Беларуси
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