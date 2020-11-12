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ПРОИСШЕСТВИЯ

О подозрении объявили мужчине, который нанес смертельные ранения стрелку в харьковском ресторане

Мужчине, который нанес смертельные ранения стрелку в харьковском ресторане Biani Champagneria, грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Инцидент произошел в ночь на 1 ноября
Инцидент произошел в ночь на 1 ноября
Фото: khar.gp.gov.ua

В Харькове ранее судимому 32-летнему мужчине сообщили о подозрении в убийстве, которое произошло утром 1 ноября в одном из ресторанов города. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Подозреваемому инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В прокуратуре рассказали обстоятельства произшедшего: подозреваемый отдыхал в ресторане, когда к нему подошел агрессивно настроенный 37-летний мужчина с травматическим пистолетом, сделал девять выстрелов, чем причинил ему телесные повреждения. Защищая себя, подозреваемый бросил в сторону стрелка стул и вместе с другими посетителями ресторана начал бить стрелка по туловищу и голове. В ходе драки они отобрали у нападавшего пистолет.

"Человек, в которого стреляли, понимая, что его противника удерживают другие участники происшествия и любых противоправных действий сделать он уже не в состоянии, умышленно нанес два удара режущим предметом по нижним конечностям нападающего. Из-за колото-резаных ран и в результате острой кровопотери стрелок умер. Таким образом, трое неустановленных в ходе следствия лиц, удерживая потерпевшего, который уже не сопротивлялся, предоставили возможность подозреваемому беспрепятственно нанести последнему телесные повреждения, повлекшие его смерть", – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

О том, что мужчина по имени Руслан Смирнов открыл стрельбу в ресторане из пистолета "Форт-12" и был убит посетителями, сообщала ТСН.

Теги: Харьков, убийство, стрельба, прокуратура, следствие, нападение, ресторан, происшествия, пожизненное заключение, ранение, травмы
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