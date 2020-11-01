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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове охранник депутата стрелял в ресторане. Его за это забили насмерть бутылками – СМИ

Охранник народного депутата Украины Дмитрия Шенцева устроил стрельбу в ресторане Biani Champagneria. Посетители забросали его бутылками, сообщает ТСН со ссылкой на источник в полиции.

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Мужчина стрелял из пистолета "Форт-12"
Мужчина стрелял из пистолета "Форт-12"
Фото: hk.npu.gov.ua

Охранник народного депутата Украины от Оппозиционного блока Дмитрия Шенцева устроил стрельбу в харьковском караоке-ресторане Biani Champagneria в ночь на 1 ноября. Гости заведения начали разбивать бутылки о стрелка, пишет ТСН со ссылкой на источник в полиции. 

Сообщение в полицию поступило в 5.49. Предварительно установлено, что мужчина зашел в ресторан, достал пистолет "Форт-12", зарегистрированный на его имя, и начал стрелять.

Посетители пытались остановить стрелка, разбивая бутылки о него, цитирует ТСН правоохранителей. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По предварительной информации ТСН, погибшего стрелка зовут Руслан Смирнов.

Полиция Харькова позже сообщила, что тело мужчины нашли на втором этаже ресторана с признаками насильственной смерти. Пистолет лежал рядом с ним.

"Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний харьковчанин", – рассказали в пресс-центре полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, опрашиваются свидетели.

Теги: Харьков, смерть, стрельба, полиция, правоохранители, охранник
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