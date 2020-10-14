В Черниговской области из-за агитационной палатки произошла стрельба

Житель Бобровицы Черниговской области повредил агитационную палатку политической партии, чьи убеждения он не поддерживает, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном нанесении легкого телесного повреждения Фото: npu.gov.ua

В центре Бобровицы Черниговской области 14 октября произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В полицию поступила информация, что неизвестный повредил агитационную палатку политической партии, чьи убеждения он не поддерживает. На место происшествия выехали группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Бобровицкого отделения полиции.

Правоохранители установили, что местный житель 1981 года рождения попросил агитатора убрать палатку, в которой она находилась. Женщина позвала на помощь руководителя партийной ячейки. В результате между мужчинами завязался конфликт.

По данным полиции, сначала активист испортил агитационную палатку, а в ходе драки представитель партии выстрелил своему оппоненту в плечо из травматического пистолета.

Оба мужчины написали заявления в полицию.

Следователи открыли производство по ст. 125 (умышленное нанесение легкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, полицейские составили административный протокол на мужчину, который испортил агитационную палатку.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.