В Одессе автомобиль въехал в остановку, четыре человека пострадали

Руководитель Нацполиции в Одесской области Олег Бех сообщил, что в аварии пострадали 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, 16-летний подросток и женщина, возраст которой пока не установлен.

В Одессе на проспекте Небесной сотни 10 ноября автомобиль Toyota въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали четыре человека.

Руководитель ГУНП в Одесской области Олег Бех сообщил, что в аварии пострадали 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, 16-летний подросток и женщина, возраст которой пока не установлен. Двое пострадавших – в тяжелом состоянии, отмечается в сообщении.

Бех отметил, что водитель автомобиля Toyota 1971 года рождения сообщил правоохранителям, что он, уходя от столкновения с BMW, принял вправо и зацепил бордюр, после этого автомобиль вылетел на остановку. В полиции сообщили, что видео с камер наблюдения возле места аварии подтверждает слова водителя.

По информации "Думской", движение транспорта на проспекте Небесной сотни перекрыли. Патрульные регулируют движение и перенаправляют транспорт на другие улицы.

По предварительным данным, водитель был трезв.