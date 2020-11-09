Убийство прохожих в Кривом Роге. Мать нападавшего рассказала, что в кабинете следователя тот просил смертной казни

Президент Украины Владимир Зеленский назвал подонком 29-летнего нападавшего на прохожих в Кривом Роге 7 ноября и заявил, что "надеется на справедливый приговор". Мужчина задержан, отчим подозреваемого надеется, что на него "не навешают все, что он делал и все, что не делал".

Мать 29-летнего жителя Кривого Рога, задержанного по подозрению в убийстве прохожих, рассказала в интервью "Фактам", что ее сын просил смертной казни для себя.

Как пишут "Факты", в квартире задержанного полиция обнаружила рисунки и круги на стенах, тетрадь с такими же изображениями нашли в мусорной корзине. По словам матери, за неделю до преступления рисунков не было.

"Нас повезли в райотдел. Адвокат, которого предоставили сыну, считает, что он по-прежнему в неадекватном состоянии. В кабинете следователя сын кричал: "Я требую для себя смертной казни!". Адвокат сказал, что в Украине она отменена. Сын попросил: "Прошу в порядке исключения!", – рассказала женщина.

По словам матери задержанного, последний раз она видела его 6 ноября в доме своей матери. Тогда ее сын был спокоен, однако раньше, рассказала женщина, ему "снились плохие сны": мужчине казалось, что его "кто-то тянет в могилу", а мать – спасает.

"Он воспринял это свое состояние как угрозу для меня. Все время звонил и спрашивал: "Мама, с тобой все в порядке? С тобой ничего не случилось?" Я тогда даже спала у него дома две ночи. Заваривала пустырник, делала массажи воротниковой зоны. Он успокоился. "Мама, у меня уже все прошло". Когда ночевала, панических атак у него не было. Но детство у него было непростым", – сказала женщина.

Последний год, по словам матери, мужчина не работал нигде, жил на сбережения накопленные во время поездок на работу за границей, и планировал 17 ноября ехать в Днепр за визой, чтобы снова отправиться на работу в Чехию.

"Год назад, приехав из Чехии, он стал сторонником здорового образа жизни. Правильно питался. Говорил, что и жить надо правильно: не обманывать, не красть, не ругаться. Говорил это очень серьезно. Но без давления. Это можно считать "странностями"? Я решила, что он стал слишком правильным и вежливым потому что повзрослел. Сам он вел здоровый образ жизни. Ходил в тренажерный зал. [Наркотики?] Нет. Я выросла в Кривом Роге, и знаю, как выглядят наркоманы. Они заторможены, зрачки расширены. Тысяча раз нет. Я бы заметила", – добавила она.

Женщина сказала, что в школе сын был атеистом, а "когда вырос, этот вопрос не обсуждали".

"Его называют "религиозным фанатиком. А президент [Владимир] Зеленский окрестил "террористом" без суда и следствия и призвал наказать по всей строгости закона. Причем в срочном порядке. Я вырос на 95 квартале в Кривом Роге. Часто видел Зеленского. Хочется сказать ему: "Вова, что ж ты делаешь? Ну, заболел так человек!" Как можно было, не имея результатов экспертиз, никаких доказательств, выступить с таким заявлением? Надеюсь, на парня не навешают все, что он делал и все, что не делал. Думаю, что ему просто снесло крышу. Кто знает его, не может поверить, что он мог такое сотворить. Не надо из него делать монстра. Лучше разберитесь, почему у него "кукушка поехала". Когда мы сидели в райотделе, слышали, что [сын] продолжал нести околесицу", – добавил нынешний муж матери задержанного.

Нападение на прохожих в Кривом Роге произошло 7 ноября. Погибли двое мужчин, восемь человек, в том числе восьмилетний ребенок, получили ранения, четверо из них до сих пор находятся в больнице. Нападавшего задержали в день происшествия, сначала правоохранители сообщали, что ему 37 лет, но позже уточнили, что 29. Он заявил, что убивал "во имя Бога" и что "Бог сказал" ему убить 15 человек. Мужчина утверждал, что пришел в полицию, депутат городского совета Кривого Рога, куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник заявил, что он заходил в школу, где оставил один из ножей. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства.

Зеленский назвал нападение на прохожих в Кривом Роге террористическим актом. "Безусловно, надо на такое реагировать жестко и сразу, как появляется хотя бы малейшее подозрение, что возможно нападение. Безусловно, надеюсь на скорое расследование и справедливый приговор этому подонку. Верю, что именно так и будет", – заявил он.