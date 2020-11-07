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Зеленский: Сегодняшние события в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский назвал подонком 37-летнего жителя Кривого Рога, который сегодня днем с ножом напал на прохожих, убил двоих и ранил восемь человек.

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Зеленский: Именно так это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к уродам рода человеческого
Зеленский: Именно так – это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к уродам рода человеческого
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook назвал террористическим актом нападение на прохожих в Кривом Роге.

"К этому точно никогда нельзя привыкнуть, но, к сожалению, в любой стране есть отбросы, которые могут просто взять и унести жизни обычных людей в выходной день на улице города. По любым абстрактным причинам принести трагедии сразу во многие семьи", – написал он.

Президент отметил, что мир " точно сходит с ума".

"Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма – по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу это конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так – это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к уродам рода человеческого", – подчеркнул он.

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших земляков и призвал силовиков "сделать все", чтобы улицы украинских городов стали более безопасными.

"Мы, общество, должны четко понимать, кто и где может представлять угрозу. По крайней мере, часть из таких негодяев, которые неожиданно идут с оружием на людей на улицах наших городов, точно как-то демонстрировали в предыдущей жизни, что могут сделать подобное. Мы должны об этом знать. Безусловно, надо на такое реагировать жестко и сразу, как появляется хотя бы малейшее подозрение, что возможно нападение. Безусловно, надеюсь на скорое расследование и справедливый приговор этому подонку. Верю, что именно так и будет", – подытожил президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2679619178955108

Нападение на прохожих в Кривом Роге произошло сегодня днем. 37-летний местный житель, вооруженный ножом, напал на прохожих в Металлургическом районе. Двое мужчин погибли, восемь человек ранены, среди пострадавших восьмилетний ребенок. Нападавшего задержали. Он заявил, что убивал "во имя Бога" и что "Бог сказал" ему убить 15 человек. Полиция открыла уголовное производство по факту убийства.

Теги: оружие, терроризм, Кривой Рог, убийство, нападение, Владимир Зеленский, пострадавшие, уголовное производство, ребенок, погибшие
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