В одной из квартир Екатеринбурга найдены тела четырех человек с огнестрельными ранениями – Следком РФ

По предварительным данным Следкома РФ, хозяин квартиры в Екатеринбурге убил трех гостей и покончил жизнь самоубийством.

В ночь на 7 ноября в одной из квартир на улице Социалистической в российском Екатеринбурге обнаружили четырех погибших. Об этом проинформировал Следственный комитет РФ.

"Обнаружены тела трех мужчин и одной женщины. У всех погибших имеются огнестрельные ранения, причиненные, предположительно, охотничьим карабином "Сайга", который обнаружен и изъят с места происшествия. Кроме того, из данной квартиры в больницу госпитализирована еще одна пострадавшая – 17-летняя девушка, также имеющая огнестрельное ранение", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса РФ.

"На месте происшествия обнаружены признаки распития спиртного. По рассматриваемой версии, один из участников застолья (хозяин квартиры), воспользовавшись имеющимся у него карабином, произвел выстрелы в находившихся у него в гостях граждан, после чего свел счеты с жизнью здесь же, в квартире", – рассказали в ведомстве.