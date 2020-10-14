Обнародованы результаты вскрытия тела внука Пресли, совершившего самоубийство – СМИ

Покончивший жизнь самоубийством 27-летний внук американского певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио ранее уже предпринимал попытки суицида, сообщает The Sun.

В крови покончившего с собой в июле 2020 года внука Элвиса Пресли Бенджамина Кио нашли алкоголь и наркотики. Об этом 13 октября сообщил таблоид The Sun, ссылаясь на результаты вскрытия.

В отчете сообщается, что Кио накануне самоубийства страдал от депрессии, злоупотреблял алкоголем и употреблял запрещенные наркотики.

Издание сообщает, что в начале года внук Пресли проходил трехнедельную реабилитацию. Ранее Кио уже предпринимал попытки свести счеты с жизнью, говорится в публикации.

О смерти Кио в июле сообщило издание TMZ – его тело было обнаружено 12 июля в квартире в городе Калабасас (Калифорния). Рядом находилось огнестрельное оружие.

75-летняя вдова американского музыканта Элвиса Пресли Присцилла Пресли назвала смерть внука одним из самых сложных моментов в жизни.