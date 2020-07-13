Внук Элвиса Пресли и единственный сын Лизы Марии Пресли совершил суицид

Тело 27-летнего внука американского певца Элвиса Пресли и единственного сына 52-летней певицы Лизы Марии Пресли было обнаружено 12 июля в его квартире в городе Калабасас (Калифорния).

Лиза Мария Пресли родила сына в 1992 году Фото: lisampresley Перевірено / Instagram

27-летний Бенджамин Кио – внук певца Элвиса Пресли и единственный сын 52-летней певицы Лизы Марии Пресли покончил жизнь самоубийством, сообщает издание TMZ.

Тело Кио было обнаружено 12 июля в его квартире в городе Калабасас (Калифорния). Рядом находилось огнестрельное оружие.

Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, таблоид сообщает, что Бенджмамин Кио скончался в результате огнестрельного ранения, выстрелив в себя.

В комментарии изданию близкие певицы заявили, что Лиза Мария Пресли разбита горем, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли.

"Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", – заявили близкие певицы.

На странице Лизы Марии Пресли ее поклонники выражают сочувствие в связи с гибелью сына.

"Мы думаем о вас и вашей семье. Пожалуйста, примите соболезнования", – просят фолловеры.

Бенджамин Кио – сын певицы Лизы Марии Пресли, рожденный в 1992 году. Его отец – актер Дэнни Кио. Родители Бенджамина Кио развелись после шести лет семейной жизни.

Сын Лизы Марии Пресли пытался строить карьеру музыканта, выступая вместе с матерью на концертах.

У Лизы Марии Пресли есть две дочери-близнецы, рожденные в 2007 году от ее четвертого мужа, продюсера Майкла Локвуда и 31-летняя дочь Райли Кио, рожденная в первом браке.