"Каждый день просыпаюсь с мыслью, что станет легче". 75-летняя вдова Элвиса Пресли впервые прокомментировала смерть внука

Вдова американского певца Элвиса Пресли 75-летняя Присцилла Пресли заявила, что собирает себя по кусочкам после того, как узнала о смерти внука – 27-летнего Бенджамина Кио, который был найден мертвым в своей квартире 12 июля.

Пресли: Мы в шоке от смерти Бена Фото: ЕРА

75-летняя вдова американского музыканта Элвиса Пресли назвала смерть 27-летнего внука Бенджамина Кио одним из самых сложных моментов в жизни. Об этом она заявила на официальной странице в Facebook, впервые прокомментировав гибель внука.

"Мы шокированы смертью Бена. Пытаюсь вновь собрать себя по кусочкам. Каждый день просыпаюсь с мыслью, что станет легче. Отец Бенджамина, Дэнни, тоже убит горем – Бен был его единственным сыном. [Старшая сестра] Райли так любила его. [Младшие сестры] Харпер и Финли обожали его. Покойся с миром, Бен, мы тебя любили", – написала она.

12 июля внук певца Элвиса Пресли и единственный сын 52-летней певицы Лизы Марии Пресли покончил жизнь самоубийством, сообщило издание TMZ.

Тело Кио было обнаружено 12 июля в его квартире в городе Калабасас (Калифорния). Рядом находилось огнестрельное оружие.

Бенджамин Кио – сын певицы Лизы Марии Пресли, рожденный в 1992 году. Его отец – актер Дэнни Кио. Родители Бенджамина Кио развелись после шести лет семейной жизни.

Сын Лизы Марии Пресли пытался строить карьеру музыканта, выступая вместе с матерью на концертах.

У Лизы Марии Пресли есть две дочери-близняшки Харпер и Финли, рожденные в 2007 году от ее четвертого мужа, продюсера Майкла Локвуда, и 31-летняя дочь Райли Кио, рожденная в первом браке.