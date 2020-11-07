"Бог сказал убить 15 человек". В Кривом Роге мужчина с ножом напал на прохожих, двое погибли, восемь ранены

Полиция задержала 37-летнего жителя Кривого Рога, который напал с ножом на прохожих и убил двух мужчин. Он заявил, что убивал "во имя Бога".

7 ноября в Кривом Роге 37-летний мужчина напал на прохожих на улице в Металлургическом районе, двоих мужчин убил, сообщила пресс-служба местной полиции в Facebook.

"Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу", – сказано в релизе.

В полиции проинформировали, что среди раненых есть восьмилетний мальчик.

37-летнего нападавшего задержали, он – житель Кривого Рога. Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

"Первый Городской" обнародовал в Facebook видео допроса задержанного, который заверил, что имеет "тетрадь смерти".

"Я убил, потому что мне Бог сказал. Отец. Бог сказал убить 15 человек. [Сколько убил] не знаю. [Убивал] только сегодня", – сказал он. Мужчина утверждал, что сам пришел в полицию, так как он вооружен ножом и "убивает во имя Бога".