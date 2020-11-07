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По подозрению в нападении на священника в Лионе задержали мужчину, который, вероятно, мстил за измену

Le Parisien пишет, что на греческого священника Николаоса Какавелакиса во французском Лионе 1 ноября напал уроженец Грузии, который приревновал свою девушку к клирику. В прокуратуре Лиона подтвердили, что задержанный – муж женщины, у которой был роман с потерпевшим, но отвергли мотив мести.

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52-летний священник был в коме после нападения
52-летний священник был в коме после нападения
Фото: ISLEOFSKYE / Twitter

Полиция задержала подозреваемого в нападении на греческого священника Николаоса Какавелакиса во французском Лионе, сообщила газета Le Parisien 7 ноября, ссылаясь на источники, близкие к расследованию.

По данным издания, 40-летний уроженец Грузии Георгий П. был задержан 6 ноября и сейчас находится под арестом. Газета пишет, что он признался в нападении.

Причиной якобы была измена девушки Георгия П. – он сообщил, что мстил за связь женщины с 52-летним священником, но не намеревался его убивать. В прокуратуре Лиона подтвердили, что задержанный – муж женщины, у которой был роман с потерпевшим, но отвергли мотив мести.

35-летнюю подругу задержанного тоже допросили, она признала, что изменила Георгию П. с Какавелакисом. О намерении грузина отомстить священнику, по словам женщины, она не знала.

Версию мести правоохранителям озвучивал и сам священник, когда вышел из комы после перенесенной операции, пишет издание. Какавелакис "очень предприимчив" по отношению к женщинам, рассказали источники журналистов.

Нападение произошло 31 октября. Нападавший был вооружен пистолетом, он подошел к священнослужителю, когда тот закрывал храм, и сделал два выстрела. Священника госпитализировали, он изначального говорил правоохранителям, что не знает нападавшего. Стрелок скрылся с места происшествия.

Мужчину, по описанию похожего на нападавшего, задержали 1 ноября, но затем выпустили по медицинским показаниям. Доказательств причастности этого мужчины к преступлению не было.

29 октября во Франции произошла серия аналогичных нападений. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана. В Саудовской Аравии в этот же день напали на охранника Генерального консульства Франции.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".

Теги: Франция, полиция, нападение, расследование, Лион, задержание, женщины, священник, девушка, измена
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