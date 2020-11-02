Во Франции освободили из-под стражи подозреваемого в нападении на священника в Лионе

Мужчину, которого полиция задержала по подозрению в нападении на греческого священника Николаоса Какавелакиса в Лионе, отпустили из-под стражи по состоянию здоровья, доказательств его вины пока не нашли, сообщили в прокуратуре.

1 ноября мужчине, которого полиция задержала по подозрению в нападении на греческого священника Николаоса Какавелакиса во французском Лионе, смягчили меру пресечения. Об этом сообщили в прокуратуре города, пишет местное издание Lyon Mag.

Нападение произошло 31 октября. Нападавший был вооружен пистолетом, он подошел к священнослужителю, когда тот закрывал храм, и сделал два выстрела. Священника госпитализировали, он сказал правоохранителям, что не знает нападавшего. Стрелок скрылся с места происшествия.

Мужчину, по описанию похожего на нападавшего, задержали 1 ноября.

Его выпустили из-под ареста по медицинским показаниям и госпитализировали "в принудительном порядке", сообщили в прокуратуре. Доказательств причастности мужчины к преступлению пока не нашли.

29 октября во Франции произошла серия аналогичных нападений. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

В Саудовской Аравии в этот же день напали на охранника Генерального консульства Франции.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".