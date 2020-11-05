"Медиазона" впервые обнародовала фото предполагаемого организатора убийства Немцова

Издание "Медиазона" опубликовало расследование по материалам дела об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, застреленного в феврале 2015 года. По мнению журналистов, следователи проигнорировали связи осужденных за убийство с близкими к властям Чечни людьми.

Российское издание "Медиазона" 2 ноября опубликовало расследование по материалам дела об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова и впервые показало фото бывшего офицера чеченского батальона "Север" Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Немцова считают организатором убийства.

"Медиазона" рассказала о нескольких свидетелях, которых проигнорировали следствие и суд. Один из свидетелей – лейтенант полиции Асланбек Хатаев, односельчанин Руслана Мухудинова, которого следствие считает организатором убийства. Он называл Руслана и Артура Геремеевых своими родственниками.

По данным биллинга, его часто навещали другие фигуранты дела Немцова, а на следующий день после убийства он бронировал билеты для перелета рейсом Москва – Грозный.

Суд отклонил требование потерпевших о допросе Хатаева.

"Медиазона" пишет, что в начале июня 2015 года агентство "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что "Руслана Мухудинова, похоже, уже нет в живых", однако тот продолжал свою активность в социальных сетях.

Журналисты также предполагают, что следствие не допросило уроженца Дагестана Али Алиева и Александра Дмитерко, которые за два дня до убийства обедали вместе с Геремеевым. Они оба утверждают, что сотрудники Следственного комитета общались с ними.

Немцова застрелили возле Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Обвинение просило назначить ему пожизненное заключение. Дадаев являлся военнослужащим чеченского батальона внутренних войск "Север" и кавалером ордена Мужества, однако суд лишил его звания лейтенанта и награды.

Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

По версии следствия, убийство Немцова было заказным, и за его исполнение Дадаеву пообещали 15 млн руб. Организатором преступления, полагают в Следственном комитете РФ, был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов.

Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров призывал не преувеличивать роль Мухудинова в убийстве оппозиционера. Он считает, что тот не мог быть заказчиком преступления.

"Новая газета" писала, что заказ на убийство Немцова "был выставлен на тендер" и за его выполнение взялся, предположительно, заместитель командира батальона "Север" Алибека Делимханова Руслан Геремеев.