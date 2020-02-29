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В Москве проходит марш памяти Немцова. Фоторепортаж

Сегодня 15.03
Сегодня в Москве проходит марш памяти российского оппозиционера Бориса Немцова, которого застрелили вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Фото обнародовало агентство ЕРА. Движение колонны в Москве началось около 14.00 (13.00 по киевскому времени). По данным "Белого счетчика", в нем принимают участие более 22 тыс. человек. Участники идут по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. "Это будет политический марш, основная цель которого – требование сменяемости власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов и за это он отдал свою жизнь", – говорится на странице организаторов в Facebook.
Теги: Борис Немцов, оппозиция, Москва, марш
 

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Движение колонны в Москве началось около 14.00 (13.00 по киевскому времени)  
МИР
В РФ проходят марши памяти Немцова
Сегодня 14.29  
В Москве в марше памяти российского оппозиционера Бориса Немцова принимают участие более 22 тыс. человек.
В Москве проходит марш памяти Немцова. Фоторепортаж / ГОРДОН
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