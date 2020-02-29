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В РФ проходят марши памяти Немцова

В Москве в марше памяти российского оппозиционера Бориса Немцова принимают участие более 22 тыс. человек.

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Движение колонны в Москве началось около 14.00 (13.00 по киевскому времени)
Движение колонны в Москве началось около 14.00 (13.00 по киевскому времени)
Фото: ЕРА

Сегодня по всей России проходят марши памяти российского оппозиционера Бориса Немцова. В Москве его участники идут по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, говорится на странице мероприятия в Facebook.

Марш проходит в 40 городах РФ.

Движение колонны в Москве началось около 14.00 (13.00 по киевскому времени). По данным "Белого счетчика", в нем принимают участие более 22 тыс. человек.

РБК пишет, что полицейские через мегафоны заявляют, что по закону участники массового мероприятия не могут скрывать лица, в том числе использовать маски.

ВИДЕО
Видео: МБХ медиа / YouTube

Немцова застрелили вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет. По версии следствия, в политика стрелял бывший заместитель командира батальона "Север" Дадаев, он получил 20 лет тюрьмы.

Дадаев заявлял, что Немцова не убивал, а признательные показания дал под пытками.

Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены.

Теги: Россия, Борис Немцов, оппозиция, Москва, марш, полицейский
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