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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман

Российский социолог.


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В деле Немцова множество приличных людей почему-то пытаются перевести стрелки с очевидного заказчика Путина на Кадырова

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Он и убил.

Есть ли такие идиоты, которые считают, что [советского актера и режиссера Соломона] Михоэлса заказал Берия, а не Сталин? Наверное, нет. Но в деле Немцова множество как бы приличных людей почему-то пытаются перевести стрелки с очевидного заказчика Путина на одного из исполнителей его воли – Кадырова. Они говорят об атмосфере ненависти, созданной Путиным, о его ответственности за профанацию расследования убийства. Вместо того, чтобы просто констатировать факт – Путин и убил. Никто, кроме него, в России не посмел бы дать добро на такое масштабное преступление с неизбежным мировым резонансом. Он – заказчик и организатор убийства Немцова. Как Сталин – убийства Михоэлса.

Вот, что писала [дочь Сталина] Светлана Аллилуева: "В одну из тогда уже редких встреч с отцом у него на даче я вошла в комнату, когда он говорил с кем-то по телефону. Я ждала. Ему что-то докладывали, а он слушал. Потом, как резюме, он сказал: "Ну, автомобильная катастрофа". Я отлично помню эту интонацию – это был не вопрос, а утверждение, ответ. Он не спрашивал, а предлагал это: автомобильную катастрофу. Окончив разговор, он поздоровался со мной и через некоторое время сказал: "В автомобильной катастрофе разбился Михоэлс...

Он [Михоэлс] был убит, и никакой катастрофы не было. "Автомобильная катастрофа" была официальной версией, предложенной моим отцом, когда ему доложили об исполнении...".

Думаю, Путин примерно так же распорядился, определил методику исполнения, а потом принимал отчет своих подчиненных об убийстве Немцова. А кому он отдал распоряжение – Кадырову, Золотову, Патрушеву, Бортникову или Суркову – мы узнаем не скоро, да это и не принципиально.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Немцов, Игорь Эйдман
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