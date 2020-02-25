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"Что подразумевается под аббревиатурой РФ?" Власти Санкт-Петербурга не разрешили проводить марш памяти Немцова

Администрация Санкт-Петербурга назвала одной из причин отказа согласовать марш памяти политика Бориса Немцова употребление в заявке, которую подали организаторы, аббревиатуры РФ.

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Шествия памяти Немцова в РФ проходят ежегодно
Шествия памяти Немцова в РФ проходят ежегодно
Фото: ЕРА

Чиновники администрации Санкт-Петербурга утверждают, что такого понятия, как РФ, не существует. Об этом они написали в ответе организаторам марша памяти политика Бориса Немцова. Копию ответа выложил в Twitter член оргкомитета марша Денис Михайлов.

Организаторы указали среди целей акции осуждение политических репрессий, нарушения прав и свобод человека, требование сменяемости власти в РФ.

"Что подразумевается под аббревиатурой РФ, в действующем законодательстве и в конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существует", – сказано в ответе с обоснованием отказа в согласовании марша.

"Если коротко, то Смольный заявил, что РФ не существует. Может, они там все с гражданством СССР?" – поинтересовался Михайлов.

Власти Санкт-Петербурга во второй раз отказывают устроителям марша памяти Немцова. 14 февраля городской комитет по правопорядку и законности не согласовал ни один из девяти предложенных маршрутов, писал "Интерфакс". Марш запланирован на 29 февраля.

Немцова застрелили недалеко от Кремля в Москве 27 февраля 2015 года.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца политика Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не названы.

Теги: Борис Немцов, Санкт-Петербург, марш памяти
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