"Он остается источником вдохновения для многих". США и ЕС призвали Россию расследовать убийство Немцова

В пятую годовщину убийства российского оппозиционера Бориса Немцова американские и европейские дипломаты заявили, что он продвигал демократические ценности в своей стране, российские власти должны установить всех причастных к убийству политика.

Немцова застрелили пять лет назад в центре российской столицы Фото: EPA

27 февраля США и Евросоюз призвали Россию провести расследование убийства российского оппозиционера Бориса Немцова и наказать всех причастных к преступлению.

Немцова убили ровно пять лет назад в Москве.

В опубликованном в Twitter заявлении посольства США в РФ сказано, что Немцов "остается примером для тех, кто стремится к демократии и считает, что власть должна быть подотчетна народу".

"В пятую годовщину убийства Бориса Немцова мы вновь призываем российские власти провести расследование в отношении тех, кто организовал и заказал это преступление", – сказано в твите американских дипломатов.

В пятую годовщину убийства Бориса Немцова мы вновь призываем власти провести расследование в отношении тех, кто организовал и заказал это преступление. #БорисНемцов остается примером для тех, кто стремится к демократии и считает, что власть должна быть подотчетна народу. https://t.co/an2GysKeD7 — Посольство США в РФ (@USEmbRu) February 27, 2020

Европейская служба внешних связей в своем заявлении отметила, что Немцов, несмотря на многочисленные препятствия, продвигал демократические ценности и идеи политического плюрализма в России.

"Он остается источником вдохновения для многих, в то время как гражданское общество и независимые СМИ в России все больше притесняются, а свободы ограничиваются законодательством. Его убийство должно быть расследовано полностью и прозрачно, чтобы все виновные были привлечены к ответственности", – отмечается в заявлении.

Немцова застрелили вечером 27 февраля 2015 года возле Кремля.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет. По версии следствия, в политика стрелял бывший заместитель командира чеченского батальона "Север" Заур Дадаев, он получил 20 лет тюрьмы.

Дадаев заявлял, что Немцова не убивал, а признательные показания дал под пытками.

Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены.