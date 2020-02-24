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Мэрия Праги переименовала площадь у посольства России в честь Немцова

Торжественная церемония переименования площади в шестом районе города в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова состоится 27 февраля, в годовщину гибели политика. На церемонию пригласили российского посла, он пока не подтвердил свое присутствие.

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Российское посольство в Праге теперь будет находиться на площади Немцова
Российское посольство в Праге теперь будет находиться на площади Немцова
Фото: EPA

24 февраля мэрия Праги одобрила переименование площади Под каштанами в шестом районе города – теперь она будет носить имя российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году. Об этом со ссылкой на заявление мэрии сообщает "Радио Прага".

По этому адресу находится посольство Российской Федерации. 

Переименование является "политическим жестом в адрес России и выражением солидарности с российской оппозицией и правозащитниками", отмечается в заявлении. 

Мэр Праги Зденек Гржиб написал в Twitter, что на заседании также было принято решение назвать одну из набережных Праги именем убитой в 2006 году российской журналистки Анны Политковской. 

"Обе личности подталкивали [Россию] к демократии, и за это их позорно убили. Они заслуживают памяти", – отметил градоначальник.

Издание Around Prague сообщило, что муниципальная географическая комиссия изначально не соглашалась с присвоением площади имени Немцова. Однако в начале февраля она заявила, что помимо российского посольства, переименование никого не затронет, так как дипломатическая миссия является единственным адресатом на всей площади. Историческое название Под каштанами останется у соседней улицы. 

Торжественная церемония переименования площади состоится 27 февраля, в годовщину гибели политика. Издание Lidovky отмечает, что мэрия пригласила на церемонию посла Российской Федерации в Чехии Александра Змеевского. "У нас пока нет ответа [от него]", – сказал Гржиб. 

Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Иржи Овчачек сравнил переименование площади в Праге с действиями большевиков. 

"Большевики переименовали улицы и площади по идеологическим причинам. Что мне это напоминает?" – написал он в Twitter

Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 года

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не названы.

В честь Немцова названы площадь в районе российской дипмиссии в Вашингтоне, сквер напротив посольства России в Вильнюсе и сквер недалеко от российской дипмиссии в Киеве.

Теги: Борис Немцов, Чехия, Прага, Анна Политковская, Зденек Гржиб
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