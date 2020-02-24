Мэрия Праги переименовала площадь у посольства России в честь Немцова

Торжественная церемония переименования площади в шестом районе города в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова состоится 27 февраля, в годовщину гибели политика. На церемонию пригласили российского посла, он пока не подтвердил свое присутствие.

Российское посольство в Праге теперь будет находиться на площади Немцова Фото: EPA

24 февраля мэрия Праги одобрила переименование площади Под каштанами в шестом районе города – теперь она будет носить имя российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году. Об этом со ссылкой на заявление мэрии сообщает "Радио Прага".

По этому адресу находится посольство Российской Федерации.

Переименование является "политическим жестом в адрес России и выражением солидарности с российской оппозицией и правозащитниками", отмечается в заявлении.

Мэр Праги Зденек Гржиб написал в Twitter, что на заседании также было принято решение назвать одну из набережных Праги именем убитой в 2006 году российской журналистки Анны Политковской.

"Обе личности подталкивали [Россию] к демократии, и за это их позорно убили. Они заслуживают памяти", – отметил градоначальник.

Právě jednohlasně schváleno na radě: Náměstí Pod kaštany se přejmenuje na Borise Němcova. Zároveň pojmenujeme promenádu v Bubenči podle Anny Politkovské. Obě osobnosti prosazovaly demokracii a za to byly hanebně zavražděny. Zaslouží si památku. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 24, 2020

Издание Around Prague сообщило, что муниципальная географическая комиссия изначально не соглашалась с присвоением площади имени Немцова. Однако в начале февраля она заявила, что помимо российского посольства, переименование никого не затронет, так как дипломатическая миссия является единственным адресатом на всей площади. Историческое название Под каштанами останется у соседней улицы.

Торжественная церемония переименования площади состоится 27 февраля, в годовщину гибели политика. Издание Lidovky отмечает, что мэрия пригласила на церемонию посла Российской Федерации в Чехии Александра Змеевского. "У нас пока нет ответа [от него]", – сказал Гржиб.

Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Иржи Овчачек сравнил переименование площади в Праге с действиями большевиков.

"Большевики переименовали улицы и площади по идеологическим причинам. Что мне это напоминает?" – написал он в Twitter.

Bolševici p * ejmenovávali ve jménu ideologie ulice a nám * stí.



Bolševici psali zvací dopisy a poní * ené supliky do Moskvy.



Koho mi to jen p * ipomíná? — Ji * í Ov * á * ek (@PREZIDENTmluvci) February 24, 2020

Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 года.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не названы.

В честь Немцова названы площадь в районе российской дипмиссии в Вашингтоне, сквер напротив посольства России в Вильнюсе и сквер недалеко от российской дипмиссии в Киеве.