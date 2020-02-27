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В Праге и Москве почтили память Немцова. Фоторепортаж

Сегодня 21.49
27 февраля, в пятую годовщину убийства в Москве российского оппозиционера Бориса Немцова, памятные мероприятия прошли на месте убийства в столице РФ и в столице Чехии Праге, где его именем назвали площадь в шестом районе города. В Праге на открытии площади присутствовала дочь убитого Жанна Немцова. Фотографии из Чехии и России опубликовало агентство ЕРА. Немцова застрелили 27 февраля 2015 года возле Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления пока не установлены.
Теги: Россия, Борис Немцов, Чехия, убийство, Москва, Прага, Жанна Немцова
 

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