Пять лет назад "мусор" убил Немцова. И никто не пошел громить бутики на Тверской. А ведь Боря был не грабитель и не наркоман

Столь печально закончившийся контакт между наркоманом (фентанил и метамфетамин) и одновременно грабителем-рецидивистом (пять ходок, последняя – на пять лет) с одной стороны и...

Оборзевшими полицейскими (откуда этот прием: закованного в наручники человека класть на землю, да еще и придушивать коленом? Это кто их так инструктирует? Это что за регламент задержания? А не пошли бы вы на х...й с такими повадками) с другой стороны...

Как-то, честно говоря, не находит во мне никакого отклика. То есть умом я понимаю, что вот фактически убили человека, но мне трудно себя отождествить с кем-то из участников этого инцидента.

Я не могу себя представить ни наркоманом-грабителем, ни ох...евшим "мусором". Тем более где-то в Миннесоте... Хотя, кстати, я был и в Миннеаполисе. Это совсем на севере Штатов, рядом с канадской границей, у истоков Миссисипи. Дикий край, медвежий угол...

Я не такой яркий и брутальный, как участники этой встречи. И все мне там в этом грустном событии чужое. Наверное, я черствый человек, но этот эпизод меня трогает не больше, чем резня в Руанде или нападение "Боко Харам" на полицейских в Нигерии...

А вот есть эпизод, который меня трогает... Тут пять лет назад другой "мусор" убил моего товарища Борю Немцова. Из пистолета. У стен Кремля. Без малейшего повода. И ничего, никто не пошел громить бутики на Тверской...

А ведь Боря был не грабитель и не наркоман. Он был хороший и честный парень. И тоже можно было бы здесь найти этнический или религиозный момент: мусульманин убил еврея. Тем более что убийца сам примерно так и сказал на допросе: мол, убил за Аллаха...

Но никто так не сформулировал и ничего не поджег и не разграбил...

Наверное, это неправильно, а? Наверное, надо было идти поджигать машины и бить витрины? Тащить из магазинов шмотки и выпивку, бить по лицу первых встречных мусульман...

А? Как вы считаете, господа сочувствующие т.н. "протесту против расизма"? Или я что-то не то говорю?

Источник: Альфред Кох / Facebook