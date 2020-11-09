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Нападавший на прохожих в Кривом Роге перед задержанием заходил в школу – депутат горсовета Колесник

Депутат городского совета Кривого Рога, куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник рассказал, что нападавший на прохожих в Металлургическом районе Кривого Рога мужчина рассказывал сотрудникам школы об убийствах людей и оставил один из ножей, которые использовал при нападении.

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По словам Колесника, этот нож нападавший оставил в школе
По словам Колесника, этот нож нападавший оставил в школе
Фото: dp.npu.gov.ua

Житель Кривого Рога, который напал на прохожих 7 ноября, перед задержанием заходил в школу, сообщил в Facebook депутат горсовета, куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник. 

"Он зашел в одну из школ в Металлургическом районе [где произошло нападение на прохожих], начал общаться с дежурной на входе, сел на скамейку, снял верхнюю одежду, попросил, чтобы его сдали в полицию, рассказывал о задачах от небесных сил об убийствах людей, рассказал, что уже совершил убийства. С ним общались работники школы, во время общения нажали тревожную кнопку вызова полиции. Нападающий снова стал возбужденным, надел верхнюю одежду и быстро выбежал на улицу", – написал Колесник. 

По словам депутата, нападавший оставил в школе большой нож. Именно этот нож он использовал, когда убивал в районе кинотеатра "Современник", пишет Колесник. 

"Все остальные нападения были совершены маленьким ножом. Если бы он не оставил большой нож в школе, то страшно представить последствия дальнейших нападений. Работники школы опрошены полицией, нож добавлен в качестве вещественного доказательства к уголовному делу", – добавил депутат. 

https://www.facebook.com/NikolayKolesnyk/posts/2801551716775987

В результате нападения погибли двое мужчин, восемь человек, в том числе восьмилетний ребенок, получили ранения, четверо из них до сих пор находятся в больницеНападавшего задержали в день происшествия, сначала правоохранители сообщали, что ему 37 лет, но позже уточнили, что 29. Он заявил, что убивал "во имя Бога" и что "Бог сказал" ему убить 15 человек. Мужчина утверждал, что сам пришел в полицию. Полиция открыла уголовное производство по факту убийства. 

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нападение на прохожих в Кривом Роге террористическим актом.

Теги: Кривой Рог, убийство, нападение, Николай Колесник, школы, нож
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