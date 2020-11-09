Нападение на прохожих в Кривом Роге. В городе объявили траур, четверо пострадавших до сих пор в больнице

Состояние пострадавших в результате нападения в Кривом Роге оценивают как средней тяжести, они будут оставаться в больнице еще не менее недели.

9 ноября в Кривом Роге объявили днем траура по погибшим в результате нападения, которое произошло в Металлургическом районе города. Об этом проинформировала в Facebook пресс-служба городского совета.

37-летний криворожанин, вооруженный ножом, напал на прохожих 7 ноября. Двое мужчин погибли, восемь человек получили ранения и были госпитализированы, среди пострадавших восьмилетний ребенок.

Четверым оказали помощь в больнице и отпустили домой, еще четверо будут там находиться как минимум неделю, сообщили ТСН в Криворожской горбольнице №2. Состояние госпитализированных оценивают как средней тяжести, двое из них находятся в стоматологическом отделении, двое – в травматологии.

Нападавшего задержали в день происшествия. Он заявил, что убивал "во имя Бога" и что "Бог сказал" ему убить 15 человек. Полиция открыла уголовное производство по факту убийства.

По данным ТСН, сегодня состоится заседание суда по избранию меры пресечения задержанному.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нападение на прохожих в Кривом Роге террористическим актом.