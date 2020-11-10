На Закарпатье нашли мертвым пограничника с огнестрельным ранением

23-летний пограничник погиб во время патрулирования украинско-венгерской границы. Его нашел коллега, который услышал выстрел.

Сейчас устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели пограничника Фото: dpsu.gov.ua

В Закарпатской области 9 ноября после получения огнестрельного ранения умер пограничник. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

О происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинско-венгерской границы в составе пограничного наряда. Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу (который нес службу со штатным оружием) с огнестрельным ранением.

На место происшествия вызвали "скорую" и сотрудников Нацполиции. Медики констатировали смерть 23-летнего военнослужащего срочной службы. В Чопский пограничный отряд он прибыл в начале ноября после завершения курса обучения.

Сейчас устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащего.