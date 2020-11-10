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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Закарпатье нашли мертвым пограничника с огнестрельным ранением

23-летний пограничник погиб во время патрулирования украинско-венгерской границы. Его нашел коллега, который услышал выстрел.

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Сейчас устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели пограничника
Сейчас устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели пограничника
Фото: dpsu.gov.ua

В Закарпатской области 9 ноября после получения огнестрельного ранения умер пограничник. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

О происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинско-венгерской границы в составе пограничного наряда. Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу (который нес службу со штатным оружием) с огнестрельным ранением.

На место происшествия вызвали "скорую" и сотрудников Нацполиции. Медики констатировали смерть 23-летнего военнослужащего срочной службы. В Чопский пограничный отряд он прибыл в начале ноября после завершения курса обучения.

Сейчас устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащего.

Теги: смерть, убийство, граница, пограничники, ГПСУ, Закарпатская область
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